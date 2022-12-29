AGD’den Mekke’nin Fethi Gecesi’ne davet

MURAT ÇETİN

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), her yıl 31 Aralık’ta düzenlediği Mekke’nin Fethi Gecesi’ni bu sene de kutlayacak.

Çorum AGD Mütevelli Heyet Başkanı Yaşar Eker, gazetemizi ziyaret ederek, tüm Çorumlular’ı 31 Aralık Cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 19,30’da başlayacak geceye davet etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a, düzenlenecek gece hakkında bilgi veren Yaşar Eker, Musab Ungever’in Kur’an tilaveti ile başlayacak gecenin konuşmacısının Eğitimci Yazar Ekrem Şama olduğunu, gecenin ezgilerinin de Kemal Faruk Altunkurt tarafından seslendirileceğini söyledi.

Sinevizyon gösteriminin de yer alacağı gecede Siyer’-i Nebi Ödülleri sahiplerini bulurken, şiir dinletileri de geceye renk katacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022, 10:17