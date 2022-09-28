Avukat Akın Töremiş cübbe giydi

Avukatlık stajını tamamlayan Av. Akın Töremiş yapılan törenle cübbesini giyip ruhsatını aldı.

Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Av. Kasım Aksoy, Av. Can Akın, Av. Sinan Bilir, Av. Cengiz Ayvaz, Av.İbrahim Kara, Av.Tuğrul Damar katıldı.

Önceki gün yapılan törende genç avukata cüppesini yanında staj yaptığı Av. Kasım Aksoy giydirirken ruhsatını ise Baro Başkanı Turan Kalıpçı verdi.

Avukat Akın Töremiş'i bu mutlu gününde babası Ziraat Mühendisi Ahmet Niyazi Töremiş, annesi Esra Töremiş ve kardeşleri Anıl ile Arda Töremiş yalnız bırakmadılar.

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, törende yaptığı konuşmada mesleğe adım atan genç avukatı tebrik ederek, görevinde başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)