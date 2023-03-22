Başkent’teki Çorumlular düğünde buluştu

İş insanı hemşehrimiz Galip Yeşilbaş’ın kızı Feyza ile Yusuf Kandemir’in oğlu Engin’in düğün merasimi, Çorumlu siyasetçi ve bürokratlar ile iş dünyasını bir araya getirdi.

Geçtiğimiz Pazar akşamı Ankara Marriott Hotel’de yapılan düğünde nikâhı Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı kıydı.

Genç çiftin nikâh şahitliklerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ATO Başkanı Gürsel Baran, Çorum eski Milletvekili Salim Uslu, Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül, DSİ eski Genel Müdürü Lütfi Akca, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryhal, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, HSK Müfettişi Tarık Dinç ve Dışişleri Bakan Danışmanı Soner Kök yaptı.

Çok sayıda hemşehrimizin katıldığı düğüne, Sanatçı Bülent Serttaş da şarkılarıyla eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023, 18:25