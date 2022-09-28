Beş arsadan üçü satıldı

M.BURAK YALÇIN

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan 5 tane arsa ihale ile satışa çıkarıldı. Arsalardan üçü satılırken ikisine ise talipli çıkmadı.

İhaleler Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda encümen huzurunda gerçekleşti.

Saat 14.00’de gerçekleşen ilk ihalede Kuruçay’da ticaret arsası satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 4 milyon 550 bin lira olan arsa 6 milyon 500 bin liraya satıldı.

Ilıca’daki konut arsası ile Çepni Mahallesi sınırları içersisinde bulunan Yeni Oto Galericiler Sitesinde 17 dükkânlık ticaret arsasına ise talipli çıkmadı.

Gülabibey’de ise iki tane ticaret ve konut alanı arsası satışa çıkarıldı.

Muhammen bedeli 5 milyon 600 bin lira olan arsa 6 milyon 250 bin liradan satılırken diğer arsa ise 5 milyon 166 bin liradan satıldı.