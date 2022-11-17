Cadde boyu park halindeki Tır’lar kazaya davetiye çıkarıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Caddesi’nde yol boyu park halindeki Tır’lar tehlike saçıyor.

3 şeritli yolun 1 şeridini park yaparak kapatan Tır’lar, özellikle akşam saatlerinde kazaya davetiye çıkarıyor.

O yolu kullanan vatandaşlar, park halindeki Tır’ların ışıkları yanmadığı için sürücülerin zor anlar yaşadığını, zaman zaman ise kazalar yaşandığını söylüyor.

Önceki gün yine Fevzi Çakmak Caddesi’nin devamındaki Cemilbey Caddesi’nde 19 yaşındaki genç sürücü park halindeki kamyona arkadan çarptı ve kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Önlem alınmazsa bu tür kazaların devam edeceğini belirten vatandaşlar, kamyon ve Tır’ların Fevzi Çakmak ve Cemilbey Caddesi’ne parkının yasaklanması ve kamyon Tır’lar için yapılan Kamyon Garajı’nı kullanmalarını istiyor.