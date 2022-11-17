Cadde boyu park halindeki Tır’lar kazaya davetiye çıkarıyor

Çorum’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Caddesi’nde yol boyu park halindeki Tır’lar tehlike saçıyor.

Cadde boyu park halindeki Tır’lar kazaya davetiye çıkarıyor

FATİH BATTAR
Çorum’da Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Caddesi’nde yol boyu park halindeki Tır’lar tehlike saçıyor.

3 şeritli yolun 1 şeridini park yaparak kapatan Tır’lar, özellikle akşam saatlerinde kazaya davetiye çıkarıyor.

O yolu kullanan vatandaşlar, park halindeki Tır’ların ışıkları yanmadığı için sürücülerin zor anlar yaşadığını, zaman zaman ise kazalar yaşandığını söylüyor.

Önceki gün yine Fevzi Çakmak Caddesi’nin devamındaki Cemilbey Caddesi’nde 19 yaşındaki genç sürücü park halindeki kamyona  arkadan çarptı ve kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. 

Önlem alınmazsa bu tür kazaların devam edeceğini belirten vatandaşlar, kamyon ve Tır’ların Fevzi Çakmak ve Cemilbey Caddesi’ne parkının yasaklanması ve kamyon Tır’lar için yapılan Kamyon Garajı’nı kullanmalarını istiyor.

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YORUMLAR
Ftm adayı
Ftm adayı - 1 gün Önce

Evet trafik komisyonu bu konuda karar almalıdır tır ve kamyonlar için park alanları oluşturulmalı güvenliği sağlanmalıdır biraz hız alalım artık çok ağır gidiyoruz sanki bu trafik meselesinde

fahri trafik müfetişi
fahri trafik müfetişi - 1 gün Önce

çorum mahalle aralarıda tır parkı herkes evinin önüne taksi gibi çekiyor.belediye otobüsleri bile sefer bitince evinin önünde kimi kime şikayet edeceğiz.zabıta araçla geziyor görüyor bişey yapmıyor sebebi seçim yakın

Davut
Davut - 1 gün Önce

yeni açılan caddelerin tümü tır parkı oldu. Başıboşluğun adı hoşgörü oldu. güçlü irade yoksunluğu bunların sebebi.

Ülkeci
Ülkeci - 1 gün Önce

Lütfen ana caddelere kamyon tır park edilmesin. Emniyetten rica ediyoruz buna bir çözüm bulunsun. Adam evimin önü deyip öyle bir yere tırı kamyonu park ediyorki akıllara zarar.

Ali Osman ULUSOY
Ali Osman ULUSOY - 1 gün Önce

Yahu kardeşim, adamlar zaten kan ekmek yiyor. Belki karşıdaki apartmanda oturuyolardır. Evlerinin önü. Bırakın orda bari rahat etsinler. 4 Şerit yol 3 şerit oluversin.

Çorum Sakini
Çorum Sakini - 1 gün Önce

Fevzi Çakmak Caddesi, Yeni Sanayi yolu, jandarma arsası başına bir sürü kamyon, tır park ediyor, Tehlikeli madde taşıyanı, patlayıcı yanıcı madde taşıyanı, çöp yüklü olanı, hayvan gübresini boşaltmış kamyonlar mı ne ararsan var.
Birde geceden sabah kadar kamyonunu çalıştırıp ısıtan mı, uyku dünek kalmadı vatandaşta. Belediye Başkanı Sayın ağbiler kamyoncunun tırcının park olarak kullandığı yerleri lütfen, Allah rızası için yeşil alan yapalım, bizi bu dertten kurtarın yav.

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