Çorum'da 40 kiloluk lahanalar şaşkına çeviriyor

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyünde, yetiştirilen yaklaşık 40 kiloluk beyaz lahanalar görenleri şaşkına çeviriyor.

Demirşeyhli çiftçiler için önemli geçim kaynaklarından birisi olan ve kısa süre önce hasadı yapılan yaklaşık 40 kiloluk beyaz lahanalar görenleri şaşırtıyor.

Beyaz lahananın Sungurlu’da sadece Demirşeyh köyünde yetiştirildiğini söyleyen Lahana yetiştiricisi Satılmış Karaaytu, Mayıs ayında dikimini yapılan lahanaların Eylül ayı başında hasadına başlandığını söyledi.

30 yıldır lahana yetiştirdiğini söyleyen Karaaytu, “Yaklaşık 10 dönüm tarlada her sene 12-13 bin adet lahana üretiyoruz. Ürettiğimiz lahanaları Sungurlu'da kurulan Perşembe ve Cumartesi pazarlarında, ayrıca Demirşeyh köyünde satışa sunuyoruz.” dedi.

Karaaytu, son derece kaliteli, sağlıklı ve tamamen doğal şartlarda lahana üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022, 15:20