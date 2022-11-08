Çorum İmam Hatip Lisesi'nin acı günü

FATİH AKBAŞ

Çorum İmam Hatip Lisesi eski müdürlerinden Yahya Acar (79) hayatını kaybetti.

Fikriye Acar’ın eşi, Yakup ve Gülsüm’ün babaları Yahya Acar, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yahya Acar için yarın (9 Kasım Çarşamba) ilk olarak uzun yıllar idareci görev yaptığı Erol Olçok İmam Hatip Lisesi’nde saat 11.30’da tören gerçekleştirilecek.

Sonrasında ise merhumun cenazesi Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Yahya Acar, 1982-1994 yılları arasında Çorum İmam Hatip Lisesi’nde 1994-1995 yıllarında ise Sivas İmam Hatip Lisesi’nde müdür olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuştu.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.



Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022, 15:45