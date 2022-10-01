Çorum'un Sağlıklı Gıda Mağazası AVM'de hizmete girdi

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Yusuf Bekdemir’in yaptığı Lavandis Baharat, AHL Park Alışveriş Merkezi’nde (Eksi 1.kat) açıldı.

Lavandis Baharat olarak her türlü doğal ürünler ve şifalı bitkilerle Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten işletme sahibi Yusuf Bekdemir; “Mağazamızda doğal ürünler, şifalı bitkiler, yağlar, bitkisel şifalı çaylar, cildinize iyi gelecek ürünleri bulabilirsiniz. Özellikle saçıyla, cildiyle fazla ilgilenenlerin bize uğramalarını tavsiye ediyoruz. Doğal cilt ve saç bakım yağları, killer, kremler, doğal parfümler, tıbbi bitkiler ile şifa dağıtıyoruz.” dedi

Lavandis Baharat olarak ayrıca her türlü baharat, ince baharat, şifalı bitkiler ve kökler, tohumlar, özel karışımlar, şifalı bitki suları, aromatik yağlar, doğal ilaçlar, ekolojik ürünler, doğal zayıflama ürünleri, her türlü petek ve süzme bal türleri, arı sütü, ginseng ve polen gibi natürel ürünler ve bitkisel afrodizyaklar ile hizmet verdiklerini belirten Bekdemir, kış ayına yaklaştığımız şu günlerde soğuk algınlığı, grip vb hastalıklardan korunmak için şifalı bitkiler ve şifalı bitkisel çaylardan almak isteyen herkesi Lavandis Baharat’a davet etti.