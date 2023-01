Dünyanın merkezi Çorum mu? Kırşehir mi?

FATİH BATTAR

2016 yılında dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google’ın haritalama servisi Google Haritalar, dünyanın coğrafi merkezini Çorum olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve bir belgeselden alınan videoda, Andrew J Wood isimli bir fizikçinin, bilgisayar yardımıyla küresel bir dünya haritası kullanarak dünyanın çapı ve kıtaların konumunu da içine alan bir hesaplama yöntemiyle Dünya'nın Merkezi'ni Kırşehir olarak hesapladığını belirtti.

San Diego, Californiya Gulf Energy ve Environmental System'da görev yapan Fizikçi Andrew J. Wood , yapmış olduğu hesaplamalarda Dünya'nın merkezi olarak belirlediği koordinatları 39°00'K 34° 00'D olarak buluyor. Bu koordinatlar da Ankara'nın 150 km Güney Doğu'sunu yani Kırşehir'i işaret ediyor. Google'da yapılan; ‘Where is the center of the world’ aramalarında ise dünyanın merkezi aramalarında çıkan wikipedia sonuçları Çorum'u işaret ediyor.

Şimdiye kadar yapılan hesaplamalarda teorik olarak dünyanın merkezi olan Çorum, Google Haritalar tarafından dünyanın merkezi olarak işaretlendi. 2003 yılında Holger Isenberg tarafından küresel dijital yüzey modeliyle yapılan yeni bir hesaplamayla ise dünyanın merkezi Çorum olarak açıklanmıştı. Daha önceden bu merkezin Mısır piramitlerinin yer aldığı bölge olduğu yönünde bazı teoriler de vardı.

DÜNYANIN MERKEZİ TARTIŞMALARI NASIL BAŞLADI?

2016 yılında Google’nin Çorum ile yaptığı açıklama, sosyal paylaşım sitesi Twitter olmak üzere diğer sosyal ağlarda da günün en çok tartışılan konularından birisi olmuş, Çorum adıyla açılan hastaglarda konuyla ilgili binlerce yorum ve mesaj atılmıştı.

Google’nin açıklamasının ardından önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, şehrin simgesi olan Saat Kulesi’nin bulunduğu Hürriyet meydanında basın toplantısı düzenleyerek Google’nin açıklamalarını değerlendirmiş ve Çorum’un bundan sonra sadece leblebisiyle meşhur şehir olmayacağını şehrin dünyanın merkezi olarak da herkesin bildiği, tanıdığı şehir haline geleceğini söylemişti.

O günden bu yana Türkiye’de dünyanın merkezi Çorum olarak biliniyor ama Amerikalı fizikçinin açıklamasının ardından Çorum ile Kırşehir arasında dünyanın merkezi konusunda bir rekabet olabilir.