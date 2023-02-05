‘Emeğimizin karşılığını alamıyoruz’

MURAT ÇETİN

Gazetemizin 33.kuruluş yıldönümü nedeniyle Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Zirve Temizlik sahibi Yusuf Böcek, Çorum’un Türkiye’de en düşük site aidatı ödeyen illerin başında geldiğini belirterek apartman ve sitelerde yaptıkları hizmetin karşılığını alamadıklarını söyledi.

‘Çalıştırdığımız işçilerin maaş ücretini bile ödemekte güçlük çekiyoruz’ diyen Böcek, zam talep ettiklerinde, ucuz iş gücüne yani kayıt dışı çalışanlara ve işin ehli olmayan insanlara yöneldiğini belirtti.

Bu işte ciddi kayıt dışı çalışan olduğunu aktaran Böcek, bunun için SSK Müdürlüğü’ne giden şirket sahiplerinin hiçbir sonuç alamadığını ifade etti.

Hayat pahalılığı nedeniyle ek gelir olarak ne alırsak kar hesabı yaparak düşük fiyatlara iş yapmaya çalıştıklarını anlatan Böcek; “Temizlik ve yönetim ücretlerinde artışa gidemiyoruz. Çorum genelinde ezilen küçük esnaf olarak bize yardımcı olunmasını istiyoruz.” diye konuştu.