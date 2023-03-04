Gönüllülerin gönlü Afşin’de kaldı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine giden Çorumlu gönüllüler, yardım için seferber oldu.

Çorum Valiliği’nin organizasyonu ile bölgeye giden gönüllüler, acılarını paylaştığı Afşin’den dönerken akıllarını da gönüllerini de orada bıraktı.

Sevgi Evleri, Çorum Huzurevi ve Engelsiz Yaşam Merkezleri’nden 10 kişilik gönüllü ekip, Engelsiz Yaşam için gittiği bölgede, yemek yaparak, erzak ve koli dağıtarak Afşin’de yaraları sarmaya çalıştı. Daha önce bölgeye ulaşan ekiplere de destek veren Çorum gönüllüleri, kısa süre önce Çorum’a döndü.

‘AKLIMIZ, GÖNLÜMÜZ ORADA’

Çorum gönüllülerinden Keziban Sol, “Afşin’de depremzede kardeşlerimizle buluştuk. Onlara elimizden geldiği kadar manen de moral destek vermeye çalıştık. Yaşadıkları, yaşadığımız acı çok büyük. Ama yaralarımızı birlikte saracağız. 3 günlük bir çalışmanın ardından Afşin’den döndük, ancak aklımız ve gönlümüz depremzede kardeşlerimizde kaldı. İlk fırsatta yine gitmeye hazırız. Çorum olarak, Çorum’a gelen depremzede vatandaşlarımıza da her türlü yardımı yapmak tüm Çorum olarak boynumuzun borcu.” diye konuştu.

Sol ayrıca, yardımlarda beraber çalıştıkları Nallıhan Belediyesi çalışanlarına da emekleri için teşekkür etti.