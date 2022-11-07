‘İlk 9 ayda Çorum’u 86 bin 271 turist ziyaret etti’

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Kasım ayı yedinci toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda sunum yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, ilk 9 ayda Çorum’u yerli ve yabancı olmak üzere toplam 86 bin 271 turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, müdürlüğün çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

BEKTAŞ: GEÇEN SENEYLE KIYASLANDIĞINDA TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR

2021 yılının ilk 9 ayında 66 bin 56 yerli turist, 567 yabancı turistin Çorum’un ziyaret ettiğini aktaran Bektaş, 2022 yılının ilk 9 ayında ise yerli turist sayısının 83 bin 612’ye, yabancı turist sayısının ise 2 bin 659’a yükseldiğini, geçen seneyle kıyaslandığında artış olduğunu belirterek, toplam 86 bin 271 turistin ziyaret ettiğini kaydetti.

‘ÇORUM, AMASYA VE TOKAT’I “HİTİT BÖLGESİ” YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

Çorum’un hem kültür de hem de turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışmaların yapıldığını ifade eden Bektaş, Çorum, Amasya ve Tokat içinde olduğu bölgeyi “Hitit Bölgesi” yapmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bektaş’ın sunumunun ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan, Valilik Özel Kalem ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı bütçesi ile ilgili taleplerini açıkladı.

Bütçe kalemleri hakkında bilgi veren Osman Çalışkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak 1 milyon 465 bin lira, Valilik Özel Kalem içinde 2 milyon 80 bin lira bütçe talep ettiklerini açıkladı.