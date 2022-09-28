İsmail Gezer MHP’den aday adayı

EROL TAŞKAN

İsmail Gezer, 2023 seçimlerinde MHP Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı.

“Kimsenin değil Ülkücüler’in sesi olmak için Atatürk’ün izinde, Başbuğum’un yolunda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile yürümek için 2023 Milletvekilliği seçimlerinde aday adayı oldum.” diyen İsmail Gezer, gazetemizi ziyaret ederek aday adaylığını açıkladı.

Gezer yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “2023 seçimlerinde MHP Milletvekili Aday Adayıyım. Ülkücülere sahip çıkılmadığı için, ülkücülerin sırtından bir yerlere gelenlerden, ben Ülkücüleri işe almam diyenlerden hesap sormak için adayım. Küskünleri bir arada tutmak için, Ülkücü şehit ailelerinin yanında olmak için, Ülkücü gençleri işsiz bırakmamak için, 1999’dan bu yana Çorum’da Ülkücü vekil çıkmadığı için ev buna son vermek için, engellilerin sorunlarını çözmek için. Onun bunun değil, Çorumlular’ın vekil adayı İsmail Gezer olarak oy istiyorum. Bana oy verecekler benden hesap soracaklar. Atatürk’ün izinde, Başbuğumun yolunda, Genel Başkanım Devlet Bahçeli ile birlikte yürümek için 2023 seçimlerinde vekilliğe adayım.”