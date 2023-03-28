İYİ Parti Çorum’da CHP listesinden mi girecek?

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, Millet İttifakı’nda ortak liste için çalışmalar sürüyor.

Yaygın basında yer alan haberlere göre, İYİ Parti 9 ilde seçime ortak liste ile girecek. Bu 9 il içinde Çorum’da yer alıyor.

Haberle ilgili görüşüne başvurduğumuz CHP İl Başkanı Ümit Er ve İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ortak listeyle girilmesi ile ilgili genel merkez tarafından henüz kendilerine bir bilgi verilmediğini aktardı.

Kulislerde, İYİ Parti’nin sadece 9 ilde ortak listeye onay verdiği belirtiliyor. DEVA Partisi, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun gündeme getirdiği Gelecek Partisi ile birlikte üç partinin “ittifak içinde ittifak” formülüne karşı tutumunu sürdürüyor.

Ortak listede uzlaşma yok: İYİ Parti 9 seçim çevresine 'Evet' dedi

İttifakın en büyük partisi konumundaki CHP baştan beri, en fazla milletvekili çıkarılacak formülün ortak liste olduğunu savunuyor ve 6 siyasi partinin mümkün olan en fazla yerde ortak liste ile seçime girmesini savunuyor.

CHP, baraj altında görünen ittifak içinde yer alan siyasi partilerin bazı adaylarını kendi listelerinden aday gösterilmesine de kapalı değil. 81 ilde kendi isim ve listesiyle seçime girme hesabı yapan İYİ Parti’nin ise diğer ittifak partilerinden aday göstermeye karşı çıkarken, son derece sınırlı yerde ortak listeye “Evet" dediği öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre İYİ Parti; Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt’un da aralarında yer aldığı 9 ilde “ortak liste”ye onay verdi.

CHP ise 5 milletvekilinin altında milletvekili çıkaracak olan 25 dolayındaki ilde seçime ortak liste ile ve güçlü olan partinin logosu altında girilmesi halinde, daha fazla milletvekili çıkarılabileceği hesabı yaptı.

CHP kaynakları, İYİ Parti’nin ortak listeye karşı tutumunu eleştirerek, “Parlamentoda çoğunluğu sağlamak için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini” savunuyor.

CHP kulislerinde, doğru hazırlanmış ortak liste ile 30-40 dolayında fazla milletvekili çıkarılabileceği ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023, 14:22