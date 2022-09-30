İzmir'de kamu konutları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesinde bulunan 22 kamu konutu, 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale salonunda 13-14 ve 17 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek ihalelerde satılacak.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

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