Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla 50 Öğretim Üyesi alacak.

Kadrolara başvuran adaylarda YÖKDİL ve YDS'den Profesör ve Doçentler için en az 60, Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ise YÖKDİL veya YDS’den Profesör ve Doçentler için en az 80, Dr. Öğretim Üyeleri için en az 70 puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranmaktadır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 18:03