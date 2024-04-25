Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bu yıl vektörel mücadele çalışmalarına erken başladı.

Ekipler, cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vektörel mücadele ekibi bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte karasinekle mücadele çalışmalarına başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak vektörel mücadele çalışmaları şehir merkezinde her yıl mayıs ayı sonlarında veya haziran ayı başlarında ULV (soğuk sisleme) cadde ve sokak ilaçlama çalışmaları yapılmaktaydı. Ancak, 2024 yılında kış mevsimin yaşanmaması, yağışsız bir ilkbahar yaşanması sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 7/24 esasına göre çalışma yapan müdürlüğümüzce vektörlerle mücadele hizmeti kapsamında, halk sağlığını göz önünde tutarak 24 Nisan 2024 tarihinde ULV (soğuk sisleme) cadde ve sokak ilaçlama çalışmaları başlatılmıştır” dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Yardımcısı Tuncel, “Evsel katı atıklarınızı çöp poşetine koyarak ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakınız ve konteynır kapaklarını kapalı tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bulundurmayınız. Hayvan gübrelerini açıkta bırakmayınız, yığın haline getirip üzerine toprak veya kireçle örtünüz” ifadelerini kullandı.