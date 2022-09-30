‘Mesele vatan-millet meselesi’

FATİH AKBAŞ

MHP 21. Dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı gazetemizi ziyaret etti.

2023 seçimleri için Milletvekilli Aday Adayı olarak ziyaretlerini sürdüren Kayırıcı, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “2023 seçimleri bu vakte kadar yapılan seçimler içerisinde en önemli seçim konumundadır. Mesele vatan-millet meselesidir, bundan gerisi teferruattır.” dedi.

Avukat Ali Beyaz’ın da katıldığı ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la görüşerek seçimlere ve aday adaylığına dair değerlendirmelerde bulunan Vahit Kayrıcı, Cumhur İttifakı olarak adaylarının net, kararlarının kesin olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilerek Büyük Türkiye inşasının devam edeceğini söyledi.

Kayrıcı, milletvekili aday adayı olarak ziyaretlerinin sürdüğünü, özelde Çorum, genelde Türkiye sevdasıyla hizmet yoluna revan olduklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 18:23