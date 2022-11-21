MHP Lideri Devlet Bahçeli miting dönüşü Çorum’a uğradı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun mitinginin ardından Ankara’ya dönerken Çorum’a uğradı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ülke genelinde başlattıkları, “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı bölgesel açık hava toplantılarının birisinin de Samsun'da gerçekleştirdiğini belirterek, “20 Kasım 2022 Pazar günü Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.00'te gerçekleştirilen açık hava toplantısına, Samsun ili merkez olmak kaydıyla Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop illerinden teşkilatlar bazında katılım sağlandı” dedi.

Agah Karapıçak, Samsun'da gerçekleştirilen açık hava toplantısına MHP Çorum il teşkilatları olarak tam kadro katıldıklarını ifade etti.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, miting sonrası yaptığı açıklamada, MHP Çorum İl teşkilatı olarak güçlü ve büyük Türkiye için gece gündüz göreve hazır olduklarını belirterek, “Bugün yapılan mitinge Çorum’dan katılım sağlayan teşkilâtlarımıza ve ülkesinin yarınları ile dertlenen, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in hitaplarını dinlemek için bizlerle birlikte Samsun'da bulunan tüm dava arkadaşlarımız ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bölgesel olarak düzenlenen açık hava toplantılarında ki katılım ve coşku Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları tarafından kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun ilimizde devam etmiştir. Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey yine tarihe not düşmüş, bugünün analizini yapmış ve geleceğe seslenmiştir. Samsun’da gerçekleştirilen bu toplantı aziz milletimizde ki Cumhur İttifakına olan bağlılığı ve Milliyetçi Harekete olan güveni bir kez daha göstermiştir. Ülke sevdalılarının adayı belli kararı nettir. MHP Çorum teşkilatı olarak 2023'ün Lider Ülke Türkiye yolunda Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in izinde, kararlılıkla gece gündüz çalışacağız”dedi.

DEVLET BAHÇELİ ÇORUM’DA MOLA VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun mitinginin ardından Ankara’ya dönüşte Çorum’da Hancılar Lokantasında mola verdi.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İl ve İlçe yöneticileri, Belediye Başkanları 21.dönem MHP Milletvekili Vahit Kayırıcı, İl ilçe ocak yöneticileri tarafından karşılanan Bahçeli ve beraberindekiler, mola sonrasında Ankara'ya hareket etti.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ilimizde misafir etmekten onur duyduk, şeref duyduk, huzur bulduk” dedi. (Haber Merkezi)