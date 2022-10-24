Muhsin Dere yatırımları yerinde inceledi

M.BURAK YALÇIN

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sungurlu'ya geldi.

Organize Sanayi Bölgesine giderek, temeli atılan fabrikalarda incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ziyaret sırasında firma ve inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Muhsin Dere, Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden barut, fişek ve kapsül fabrikalarınıda yerinde incelediğini belirterek, “Fabrika inşaatlarının hızla ilerlerlediğini görmekten memnuniyet duydum. Yatırımcı firmalarımızın gayretli çalışmalarına her türlü desteği veren, başta OSB yönetimine, siyasi parti teşkilatlarımıza, oda ve borsa yönetimlerine, geleceğimizin teminatı gençlerimize ve süreci yakından takip eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Dere, yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Dere’ye ziyaretlerde Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş ve il genel meclis üyeleri eşlik etti.