‘Seçilirsem su projelerini yakından takip edeceğim’

FATİH BATTAR

AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladıktan sonra Katipler Konağı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen DSİ eski Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ Genel Müdürlüğü döneminde Çorum’da çok sayıda yatırıma imza attıklarını belirterek, seçilmesi durumunda Çorum adına takip edeceği en önemli projeler arasında sulanabilir araziler olduğunu söyledi.

Çorum’un devlet yatırımlarında alacaklı bir il olduğunu ifade eden Akca, Çorum’a yeteri kadar yatırım yapılmadığını kaydetti.

DSİ Genel Müdürlüğü görevinde son 9 ayda çok sayıda projelere ve yatırıma imza attıklarını dile getiren Akca, devam eden projelerin tamamlanmasıyla Çorum topraklarının büyük bir kısmının suyla buluşmuş olacağını ve bunun da Çorum hem ekonomisine hem de Çorum tarımına çok ciddi katkı sağlayacağını aktardı.

Milletvekili seçilirse Çorum adına takip edeceği en önemli projelerin başında sulanabilir arazilir yer aldığını belirten Akca; “DSİ’nin devam eden inşaatlarımızda 50 bin dekar alanda suya kavuşacak yeler var. Projesi bittiği halde inşaatı başlamamış 70 bin dönüm civarında alan var. Projesi yeni başlatılan 100 bin dönüm alan var. Toplam 250 bin dönüm alan 5 yıl içerisinde Çorum adına takip eeceğim en önemli projeler arasında sulamalar geliyor. Çünkü sulama tarımın can damarı. Su olmadan tarım 5’te bir seviyesine düşüyor. 2 tane büyük barajımız var. Projesi bitmek üzere. Cemilbey ve Gökdere Barajı. Bunar 25 bin dönüm alanı suya kavuşturacak. Bunlar bittiği zaman Çorum topraklarının büyük bir kısmı sulanmış olacak.” diye konuştu

Toplantıda basın mensuplarının soruların yanıtlayan Akca, milletvekili seçilirse yapılacakları anlattı. Akca, program sonunda basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.