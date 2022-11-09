Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından, 1 Veteriner Hekim, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme), 1 Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Büro Personeli, 2 Destek Personeli  (Temizlik Görevlisi), 16 Destek Personeli (Hayvan Bakıcısı) ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31  Sözleşmeli Personel alımı yapacak. 

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08.11.202

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