Sincan’da Çorumlular buluşması

Sincan AK Parti İlçe Başkanlığı hemşehri buluşmaları düzenliyor. Hemşehri buluşmaları kapsamında Çorumlular Gecesi yapıldı.

Programda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Aziz milletimizin desteği ve dava arkadaşlarımız, teşkilatlarımızın azim ve kararlılıkları ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçerek, güçlü Türkiye’nin bayrağını yeni ufuklara, yeni zirvelere taşıyacak ve hep birlikte milletçe yeni rekorlara imza atacağız inşallah. Sincan İlçe Başkanlığımızın bu son derece başarılı organizasyonlarında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gösterdikleri samimi teveccühleri, güçlü katılımları, kutlu mücadelemize verdikleri önemli ve destekleri için kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşaviri Zeki Gül, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Sincan Çorumlular Dernek Başkanı Hüseyin Ali Baş ile çok sayıda davetli katıldı. (Haber Merkezi)