Sungurlu TSO seçimleri 30 Ekim'de yapılacak

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) meslek komitesi seçimlerinde son kararı Çorum İl Seçim Kurulu verdi.

Sungurlu TSO seçimlerinde usulsüzlük olduğunu ve İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı kararının doğru olduğu ve seçimlerin 30 Ekim tarihinde yapılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sungurlu TSO Başkan Adayı Alaattin Akel, daha önce 15 Ekim tarihinde açıklanan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi seçimlerinin şaibeli olduğu için itiraz ettiklerini, yaptıkları itirazın ise İlçe Seçim Kurulu tarafından haklı bulunduğunu ve seçim tarihinin iptal edilerek 30 Ekim tarihinde yapılacağını söyledi.

'TSO tekrar askıya çıkacak'

Yapılan oyunun bozulduğunu ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1-3 Ekim tarihleri arasında tekrar askıya çıkacağını belirten Akel, bu yanlıştan dönüldüğü için İlçe ve İl Seçim Kurulu’na teşekkür etti.

Mevcut yönetiminin Çorum İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın reddedildiğini hatırlatan Başkan Adayı Akel, “Son sözü İl Seçim kurulu söyledi ve seçimlerde usulsüzlük olduğu, askıya çıkması gereken listelerin askıya çıkarılmadığı ispatlandı. Buna göre Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 30 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)