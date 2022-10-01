Türkan Özbakır  vefat etti

Türkan Özbakır  vefat etti

Başak Eczanesi'nde çalışan Hüseyin Anaklı'nın ablası, Selçuk Ecza Depo Müdürü Eczacı Tuncer Anaklı'nın kardeşi, Köy Hizmetlerinden emekli Abdullah Anaklı'nın ablası, Nurten Uslu'nun ablası Türk Telekom'dan  emekli Gülten Ünal'ın ablası, makina kimyadan emekli Cemil Özbakır'ın eşi Hemşire Handan Özbakır Sönmez'in Maden Mühendisi Hakan Özbakır'ın Emekli Astsubay Gökhan Özbakır'ın anneleri Türkan Özbakır  vefat etti. 

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.  

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

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