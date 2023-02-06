Vali Mustafa Çiftçi Afşin'e görevlendirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nın geçici görev emriyle Afşin'e görevlendirildi.

Deprem bölgesinde koordinatör Vali olarak görevlendirilen Vali Çiftçi, kentte depremle ilgili çalışmaları koordine edecek.

Vali Mustafa Çiftçti yaptığı açıklamada; "Sabaha doğru 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremden, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay İllerimiz de etkilenmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Şu an enkaz altında olan vatandaşlarımızın da en kısa sürede sağ salim aramıza dönmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hz. Allah milletimizi her tür afetlerden korusun." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 13:50