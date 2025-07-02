Güney Kore Cumhuriyeti Gımhae Belediye Başkanı Hong Tea-Yong ve beraberlerindeki heyet, Çorum’a geldi.

Güney Kore heyeti ilk önce Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Aşgın; “2019'da Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Gimhae ile olan ilişkilerimizi iki şehrin de gelişimine hizmet edecek projelerle destekleyip güçlendirmek için ilk adımları atmıştık. Aradan geçen yaklaşık beş yılın sonunda şehirlerimizle başlayan bu güçlü kardeşlik, iki ülkenin ortak kültür ve turizm projeleriyle dünya sahnesinde boy göstermesinin de önünü açmıştı. Kağıt üzerinde kalmayarak iki şehir ve finalde iki ülkenin fayda sağladığı projelerle kardeş şehir olmanın önemi konusunda başarılı bir örnek olmanın gururunu yaşıyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ve Güney Koreli yetkililer başta olmak üzere önce Gimhae ve ardından başkent Seul'de açılan ve geçtiğimiz hafta sona eren önemli sergide emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi daha büyük projelerle şehir ve ülkelerimize çok daha büyük faydalar sağlama zamanı.” İfadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Vali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kardeş şehir Gımhae ile kurulan dostane ilişkiler ve kültürel işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, “Güney Kore'nin Türk milleti nezdinde çok özel bir yeri var. Her iki ülke ve şehir arasındaki kültürel işbirliğinin gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.” dedi

Vali Çalgan Güney Kore heyetine Çorum’da güzel zaman geçirmelerini ve keyifli anılar biriktirmelerini temenni etti.