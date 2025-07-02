TMMOB Makina Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği, ‘Bilirkişilik Temel Eğitimleri ve Yenileme Eğitimleri’ programı düzenleyecek. Eğitimlere ön kayıtlar başladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada Bilirkişilik Temel Eğitiminin, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın belirlediği esaslara göre hazırlandığı ve bilirkişilik yapmak isteyen adaylara yönelik zorunlu bir eğitim olduğu belirtilerek, “Bu eğitimin amacı, katılımcıların bilirkişilik faaliyetinde bulunabilmeleri için gerekli olan temel hukuk bilgisi, bilirkişilik etik ilkeleri, raporlama becerileri ve uygulama pratiği ile donatılmasını sağlamaktır” denildi.

Açıklamada eğitimin içeriği ve kimlerin katılabileceği hakkında ise şu bilgiler yer aldı:

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

“Eğitim, teorik bilgi aktarımı, mevzuat incelemeleri ve uygulamalı rapor yazımı oturumlarıyla zenginleştirilmiş bir yapıdadır. Temel konu başlıkları: Hukuk sisteminde bilirkişinin yeri ve önemi, Bilirkişilik faaliyetine dair yasal düzenlemeler (6754 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler), Bilirkişilik etik ilkeleri, Bilirkişi raporu hazırlama teknikleri, rapor örnekleri üzerinden analiz, Bilirkişilik Bilgi Sistemi (UYAP) hakkında bilgilendirme, uygulamalı rapor yazımı ve değerlendirme oturumları.

KİMLER KATILABİLİR

En az 5 yıl mesleki deneyimi olan kişiler. Meslek odalarına veya ilgili kurumlara kayıtlı olanlar, üniversite mezunu ve uzmanlık alanı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş alanlarda bulunan adaylar. Bilirkişilik yapmasına yasal engel bulunmayan kişiler (Adli sicil şartları dâhil)

Resmî Gazete Tarihi: 03.08.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30143 "Bilirkişilik Yönetmeliği" Madde 30 – (1) Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. Eğitime katılacaklar yönetmeliğin bu maddesine haiz olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Eğitime ödeme yaparak kesin kaydını yapan kişilere ücret iadesi yapılmayacaktır. Eğitim başlangıcında katılımcılardan yönetmeliğin bu maddesine haiz olduklarına dair beyan yazısı alınacaktır. Beyan yazısı vermeyenlere belge verilmeyecektir.”

Eğitimler ile ilgili detaylı bilgi Makina Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliğinin 0364 225 33 98 numaralı telefonundan alınabilir. (Haber Merkezi)