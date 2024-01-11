Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle basın açıklaması yayınlandı.

“Kamuoyunun dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden haberdar olma hakkı, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartları arasında yer almaktadır” diyerek açıklamasına başlayan SMMMO Başkanı Ceyhan Baran,

“Bu bakımdan haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından biri olan ‘Gazetecilik’ önemli bir meslektir. Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır” dedi.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerin üzerine düşen sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğunu kaydeden SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadır. Zor şart ve imkanlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de önemli bir görevi üstlenmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.