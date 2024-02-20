Türk Güreş tarihinde Çorumlu teknik adamlar yönetiminde bir ilk başarıldı ve serbest ile grekoromen stilde Türk milli takımı ilk kez çifte şampiyonluk yaşadı.

Romanya’da 12-18 şubat tarihleri arasında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen milli takım Teknik Direktörü Çorumlu Nazmi Avluca ve antrenör yine hemşehrimiz Bayram Özdemir yönetiminde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı.

Serbest güreş milli takımı ise Teknik Direktörlüğünü hemşehrimiz Abdullah Çakmar, antrenörlüğünü ise aynı zamanda Çorum Güreş İl Temsilcisi Levent Kaleli yönetiminde 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı.

En son 1993 yılında İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımımızın, 31 yıl aradan sonra tekrardan Avrupa Şampiyonu olmasıyla, büyük bir gururla Avrupa Şampiyona’sını tamamladı.