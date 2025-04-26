Çorum İl Müftülüğü, "Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi" ile Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminerler düzenliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bireysel, toplumsal, dini ve sosyal gelişimlerine katkın sağlamak amacıyla başlatılan "Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi" İl Müftülüğü tarafından yürütülüyor.

Seminerlerin nisan ayı konuğu İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal oldu.

Müftülük Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Müftü Yardımcısı Baykal, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bahsettikten sonra onlarla birlikte “Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı Belgeseli” videosunu izledi.

Programa, Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler katıldı.

