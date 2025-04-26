1. Amatör Küme’de haftanın en kritik maçını Nuriye Çınar Bal yönetecek.

Şampiyonluk yolunda avantajlı olan Alacagücüspor ile ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak isteyen Ulukavakspor arasındaki maçta Nuriye Çınar Bal düdük çalacak.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 13 LİGİ: Mecitözü Gençlerbirliği- Mimar Sinanspor: Yunus Emre Yeşil. Bayat Belediyespor- Vefa Gençlikspor; Hasanberk Soytemiz. İkbalspor- HE Kültürspor: Özkan Dağ. Gülabibeyspor- Vefa Devane Gençlik: Mücahit Coşgun. Osmancık Kandiberspor- Çorum İdman Yurdu: Mahmutcan Doğan. Gençlerbirliği-Sungurlu Belediyespor; Yiğit Eymen Asıltürk. 1907 Gençlikspor- Alaca Belediyespor: Olcay Çetin.

U 17 LİGİ: Buharaspor- Çorum Anadolu FK: Lütfican Arduz, Recep Tala Arslaner, Merve Dişçeken. Gençlik Mimarspor-Çorumspor: Elvan Mert Armutcu, Zehra İşeri, Muhammed Emin Çamlı, HE Kültürspor- Hattuşa Gençlikspor: Ömür Soytemiz, Merve Esen, Ahmet Mücahit Kaçmaz. Gençlerbirliği- İskilipgücüspor: Atahan Demir, Sultan Sol, Meriç Devran Demiral.

1. AMATÖR KÜME: İskilipgücüspor- Gülabibeyspor: Muammer Tekmen, Mertcan Öğreten, Yunus Emre Tok. Alacagücüspor- Ulukavakspor: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Nezgidar Abukan. HE Kültürspo- Alaca Belediyespor: Serhat Doğan, Fatih Koçak, Ebubekir Kılcı.