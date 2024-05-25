Amatör Futbol’da U 11 ve U 12 ligi ile 2. Amatör Küme play-off ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre hafta sonu oynanacak amatör küme maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

U 11 LİGİ: Hattuşaspor- 1907 Gençlikspor: Nezgidar Abukan. Çorum İdman Yurdu- Ahlatcı Çorum FK: Erdem Okumuş. Mimar Sinan- İskilipgücüspor: Nezgidar Abukan. İl Özel İdarespor- PTT Gençlikspor: Erdem Okumuş. Osmancık Belediyespor- Çorumgücüspor: Emre Çelikcan. Çorum Anadolu FK- Mecitözü Gençlerbirliği: Lütfican Arduç. Hitit Anadoluspor- Gülabibeyspor: Bahar Çakıcı.

U 12 LİGİ: Ahlatcı Çorum FK- Devanespor: Taha Rahmi Atılgan. Akkent Gençlikspor-HE Kültürspor: Mevlüt Dişçeken. Alaca Belediyespor- Çorum İdman Yurdu: Lütfican Arduç. Kargıgücüspor- Gülabibeyspor: Berkay Uygungül,. Osmancık Kandiberspor- Hattuşaspor: Yunus Emre Tok. Gençlerbirliği- Vefaspor: Mevlüt Dişçeken. Mecitözü Gençlerbirliği- Çorumspor: Ömür Soytemiz. Osmancık Belediyespor- İl Özel İdarespor: Yunus Emre Tok. Mimar Sinanspor- Gençlerbirliği: Berkay Uygungöl.

2. AMATÖR KÜME: Osmancıkgücüspor- Alacagücüspor: Ramazan Boyraz. Mecitözü Gençlerbirliği-Mecitözüspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz.