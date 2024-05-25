Geleneksel Çocuk Oyunları Nazmi Avluca sahasında yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunlarında merkezden 28 okuldan bin öğrenci yarıştı.

Yağ satarım bal satarım, sınıflar mendil kapmaca ve kaleli yakan top oyunlarında öğrenci sporcular hem birbirleri ile yarıştılar hemde neşeli bir gün geçirerek öğretim hayatının stresini attılar.

Yapılan yarışmalar sonunda 2. sınıflar yağ satarım bal satarım oyununda Yavuz Sultan Selim İlkokulu birinci olurken Bekir Aksoy İlkokulu ikinci Fatih Sultan Mehmet İlkokulu üçüncü 19 Mayıs İlkokulu ise dördüncü oldu.

3. Sınıflar mendil kapmaca oyunları sonunda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu tüm rakiplerini yenerek birinci olurken Öğretmen Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi takımı ikinci 19 Mayıs İlkokul üçüncü olurken Ertuğrul Gazi İlkokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

4. Sınıf Kaleli Yakan Top Oyununda ise Osmancık Akşemsettin İlkokulu birinci olurken Atatürk İlkokulu ikinci Albayrak İlkokulu üçüncü Sakarya İlkokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldular.

Yarışmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Okul Müdürleri tarafından verildi.