Gelişim Liginde U 16 ve U 17’lerde Arca Çorum FK sezonu galibiyet ile tamamladı.

Ligdeki son maçında cumartesi günü evinde Eryamanspor’u konuk eden Çorum FK ilk karyılaşmada U 16 kategorisinde rakibini 3-1 yendi.

Kırmızı Siyahlı takımın üç golünüde Yiğit Gül attı. Sezonu bu galibiyet ile tamamlayan Çorum FK 28 puanla sezonu kapattı.

Bu maçın ardından ise ligi lider olarak tamamlamaya garantileyen Çorum FK U 17 takımı Eryamanspor karşısında kendisini fazla sıkmadı ve maçtan Atakan ve Çınar’ın golleri ile 2-0 galip ayrılarak 49 puanla sezonu birinci tamamladı. Çorum FK U 17 takımı şimdi play-off’daki rakibini bekliyor.