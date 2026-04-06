Gelişim Liginde U 16 ve U 17’lerde Arca Çorum FK sezonu galibiyet ile tamamladı.

Ligdeki son maçında cumartesi günü evinde Eryamanspor’u konuk eden Çorum FK ilk karyılaşmada U 16 kategorisinde rakibini 3-1 yendi.

Kırmızı Siyahlı takımın üç golünüde Yiğit Gül attı. Sezonu bu galibiyet ile tamamlayan Çorum FK 28 puanla sezonu kapattı.

Serikspor'a Sırp Teknik Direktör
İçeriği Görüntüle

Bu maçın ardından ise ligi lider olarak tamamlamaya garantileyen Çorum FK U 17 takımı Eryamanspor karşısında kendisini fazla sıkmadı ve maçtan Atakan ve Çınar’ın golleri ile 2-0 galip ayrılarak 49 puanla sezonu birinci tamamladı. Çorum FK U 17 takımı şimdi play-off’daki rakibini bekliyor.

Muhabir: Çorum Hakimiyet