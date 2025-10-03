"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 26 Kasım'a ertelendi. Altaylı savunmasında, "O videonun tamamını dinlediğinizde bir tehdidin söz konusu olmadığını göreceksiniz. Cumhurbaşkanı duyduğu zaman 'Eyvah Fatih beni tehdit ediyor' demez bence" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programda, 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA 26 KASIM'A ERTELENDİ

Davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Altaylı savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada bulunmamın nedeni, bu salonda bulunan ya da bu ülkenin en ücra köyünde yaşayan çocukları, hiç tanımadığım insanların evlatlarını kendi kızım kadar seviyor, kendi kızım gibiymişçesine düşünüyor, önemsiyor, onlar için de kendi kızımmış gibi, hatta onun için kaygılandığımdan daha fazla kaygılanıyor olmam.

Şanslı olmayan çocukların da benim kızım kadar, çevremdeki insanların çocukları kadar şansı olabilsin istediğim için buradayım. Onların da herhangi bir mensubiyetten, aidiyetten dolayı değil, ana babalarının kim ya da kimlerden olduğuna bakılmaksızın hayata eşit şartlarda başlamasını savunmak istediğim için, güzel, müreffeh, fırsat eşitliği olan, liyakate değer verilen bir ülkede yaşamalarını istediğim için buradayım.

"CUMHURBAŞKANI 'EYVAH FATİH BENİ TEHDİT EDİYOR' DEMEZ BENCE"

Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın müşteki olduğuna inanmıyorum. Ben tarihi bir örnek veriyorum. Benim konuşmamı eksik aktarıyorlar. Ben Türk halkı demokrasiyi, sandığı sever diyorum. Sözlerimin çarpıtılmasından rahatsızlık duyuyorum. Ben tarihi bir olay anlattım diye Sayın Cumhurbaşkanı rahatsız mı olmuş oluyor? Tarih kitabı okuduğunda da mı aynısı olacak? O videonun tamamını dinlediğinizde bir tehdidin söz konusu olmadığını göreceksiniz. Cumhurbaşkanı duyduğu zaman 'Eyvah Fatih beni tehdit ediyor' demez bence."