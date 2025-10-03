Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta kurallara aykırı olarak 7 yabancı oynatmış ve PFDK'ya sevk edilmişti.

Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verildi.

Trendyol 1. Lig'de Sivasspor'un Sakaryaspor ile oynadığı maç sonrası sahadaki kural ihlali gündem olmuştu.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sırasında Sakaryaspor’un aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi, kural ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre Trendyol 1. Lig’de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor.

PFDK KARARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'a, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca hükmen mağlubiyet cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü.

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.