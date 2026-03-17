Arca Çorum FK-Esenler Erokspor maçına maçın hakemleri damga vurdu.

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçlarından birine çıkan kırmızı siyahlılar, deyim yerindeyse 'hakem katliamına' rağmen 3 puanı aldı.

Kırmızı siyahlılar 35.dakikada Burak Çoban'ın golüyle öne geçerken, maçın 78.dakikada Bitlisli hakem Oğuzhan Aksu, Esenler Erokspor'a uydurma bir penaltı ile beraberliği yakalattı.

Bu golün 1 dakika ardından kırmızı siyahlılar Sinan Osmanoğlu ile yeniden öne geçti ama yardımcı hakem Sabri Öge, ofsayt bayrağını kaldırdı.

Ne hikmetse pozisyon için 2 dakikalık inceleme yapıldı ama ofsayt çizgisi 18 saat geçmesine rağmen hala çizilemedi.

Önce uydurma penaltı veren, ardından Çorum FK'nın golünü iptal eden Bitlisli Oğuzhan Aksu'ya maç sonu taraftarlar büyük tepki gösterdi.