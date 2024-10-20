Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla ‘Gebe Okulu’ açtı.

Okulda, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlandığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Gebe Okulu’nun neden açıldığı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

‘Gebe Okulu’nda anne adaylarının gebelik konusunda bilgi düzeylerini arttırarak ve doğum eylemini anlatarak korkularının giderilmesinin sağlanmasının hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, “Hamile kalmak ve doğum yapmak, pek çok kadında güzel hisler uyandırabilir. Ancak her kadın için aynı durum geçerli olmayabilir. Bazı gebeler yaşanan travmalar veya abartılı olumsuz doğum hikâyeleri yüzünden korkuya kapılabilir, doğum yapmaktan korktukları için doğumdan ve hatta hamile kalmaktan çekinebilir. Çünkü insanlar en çok korkunun kendisinden korkar. Korkunun var olması bile insanı temellerinden sarsar. Karanlık bir bulut gibi kaplar ruhu… Gebeliğin ve doğumun tadını çıkarmaya engel olur. Sevgi ve bakış açılarının değişmesiyle çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Korkuların kaybolduğu yerde sevgi gün yüzüne çıkar ve algılar açılır. Biz bu eğitimlerimizle gebelerimizin önce yüreklerine hitap ediyoruz. Bireysel ve grup şeklinde yapılan eğitimlerin sonunda Doğum Salonu ziyareti ile gebelerimizin bebeklerine kavuşacakları mekânı gezdiriyoruz. Çünkü Doğum Salonu; acı çekilecek bir oda değil, 9 ay süren bir yolculuk sonrası bebekleriyle kavuşacakları buluşma noktasıdır. Gebeyi hastane ortamı hakkında bilgilendirmek, doğuma hazırlamak, doğum öncesi ve sonrası yaşanan kaygılarla baş etmesini sağlamak bu korkularla mücadele etmeyi kolaylaştırmaktadır. Ağrı yönetimi teknikleri ve nefes egzersizleri konusunda bilinçlenen gebe, doğumunu bir travmadan öte keyfe dönüştürmektedir. Doğum yapacak kaslar aynı bir hamak gibi yerleşmiştir ve bu şekilde üreme organlarını desteklemektedir. “Nefes farkındalığı ve gebelik egzersizleri” bu kasların elastikiyetini arttırır. Yapılan gebelik egzersizleri, doğum kanalını gevşeterek bebeğin geçişini kolaylaştıran bir etki yapar. Talep doğrultusunda baba adayları ile birlikte de eğitimler düzenlenmektedir. Baba adaylarını bu sürece dahil etmek eşler arasındaki bağları kuvvetlendirdiği gibi, yeni rollerini benimsemelerinde faydalı olmaktadır. Gebe Okulu eğitimlerimize gebelerle birlikte yakınları da eşlik edebilirler” denildi.

‘Gebe Okulu’nda derslerin 3 grup halinde ve gebelik dönemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Gebelere bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti bireysel/grup eğitimi şeklinde gerçekleşir. Bireysel danışmanlıklar aşağıdaki yerlerde gerçekleşmektedir. Gebe Okulu kayıt ve bireysel danışmanlık odası:

İletişim: 0364 219 30 00 Dahili:2348. NST Odası (Gebelere doktor istemi ile NST çekilen ve anne sütü vb. hakkında bilgilendirme hizmeti verilen oda) İletişim: 0364 219 30 00 Dahili: 2346. Grup eğitimlerimiz; Gebe Okulu hastanemizin A Blok 3. katındadır. Sizin için özel olarak hazırlanan okulumuzda, gebeliğe ve doğuma dair her türlü bilgiye, renkli & keyifli konu anlatımlarımız ve uygulamalarımızla ulaşabilirsiniz. İletişim: 0364 219 30 00 Dahili: 3330” ifadeleri yer aldı.

‘Gebe Okulu’nda eğitimlerin, Kadın Doğum Uzmanı, Ebe (Gebe Eğitmeni), Diyetisyen, Fizyoterapist ve Psikolog tarafından verildiğinin dile getirildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Eğitimler; randevu ile oluşturulan gruplar halinde, her haftanın belirli günlerinde ve 3 oturumda gerçekleşir. Her oturum 3 saat sürmektedir. Talep ve ihtiyaç halinde eğitim seansları arttırılmaktadır. Eğitimler; “Gebe Okulu Eğitim Kitabı” doğrultusunda hazırlanmıştır. Eğitim konuları, gebelik haftanıza göre ayarlanacaktır. 3 oturumu tamamlayan gebelerimize “Katılım Belgesi” verilmektedir. Eğitim sonrası anket uygulanmaktadır. Eğitime katılan kişilerin kayıtları, “Gebe Okulu Katılımcı Bilgi Formu” ile kayıt altına alınır. Eğitimlerimiz ücretsizdir.” (Haber Merkezi)