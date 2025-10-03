Çorum FK’nın futbolcusu kiralık olarak Ankara Demirspor’a kiralanan Hasan Ege Akdoğan U 18 milli takımının dörtlü futbol turnuvası aday kadrosuna çağrıldı.

U18 Millî Takımımızın 9-14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli'de oynayacağı Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Dedeman Kartepe Otel'de toplanacak.

Ay-Yıldızlılar, Uluslararası Dörtlü Turnuva'da Romanya, İspanya ve Portekiz ile mücadele edecek. U16 Millî Takımımız, turnuva hazırlıklarını Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirecek.

U18 Millî Takımımızın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Saim Sarp Bodur (Manisa FK), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor A.Ş.)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City FC), Mete Torun (Karlsruher SC), Ege İzmirli (Hesap.com Antalyaspor), Hasan Turan (Galatasaray A.Ş.), Kayra Üçer (IF Brommapojkarna), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Hamza Aydar (Gençlerbirliği), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Mehmet Yıldırım (Hamburger SV), Yunus Emre Yüce (Manisa FK), Muhammed Talha Akyüz (Samsunspor A.Ş.), Ali Pağda (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor), Yunus Azrak (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet: Çağrı Hakan Balta (Galatasaray A.Ş.), Ozan Demirbağ (Atko Grup Pendikspor A.Ş.), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)

Milli takım 9 Ekim’de Romanya, 11 Ekim’de İspanya ile Derince Stad’ında 14 Ekim’de ise Gölcük Stad’ında Portekiz ile karşılaşacak.