S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 2024 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul’da Kooperatif Başkanı Hasan Eker ve yönetimi güven tazeledi.

Kooperatif yerleşkesinde gerçekleştirilen Mali Genel Kurul toplantısına Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Durmuş Buyruk ve Tülay Koldaş Şahin, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, kooperatif yönetici ve personelleri ile çok sayıda kooperatif üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı Mali Genel Kurul’da Divan üyeliklerini ise Yusuf Aktaş ve Halit Demiral yaparken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin 2023 yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, kendisine ve yönetimine güvenoyu veren tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Genel Kurul’da ayrıca kooperatife yeni kayıt olacak üyelerden 150 bin lira kayıt ücreti alınması oy birliği ile kabul edildi.