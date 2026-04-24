Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, çocuk acil serviste tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balon ve bayraklarla süslendi. Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in de katıldığı etkinlikte çocukların bayramı kutlandı.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, tedavi gören çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç etkinlikte yaptığı açıklamada, “23 Nisan’ın coşkusunu hastanemizde tedavi gören çocuklarımızla paylaşmak istedik. Onların yüzündeki tebessüm bizim için çok kıymetli” dedi.

Etkinlikte görev alan sağlık personeli, çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını belirterek, “Tedavi sürecindeki çocuklarımızın bayramdan mahrum kalmaması için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.