Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan gündüz bakımevi tanıtıldı.

F B I M G 1773914022052

Hastaneden yapılan açıklamada, “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bünyesinde faaliyet gösteren Minik Melekler Gündüz Bakım Evi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir ortamda gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir. Gündüz Bakım Evimiz hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.” denildi.

F B I M G 1773914034955

Gündüz bakımevine diğer kamu kurumlarında görev yapan personellerine hiçzmet sunulduğunu belirten hastane,”Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, yalnızca kendi personelimizin değil, diğer kamu kurumlarında görev yapan değerli personellerimizin çocuklarına da bu hizmeti sunmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

F B I M G 1773914026388

Tüm kamu kurumlarında çalışan personellerimizi, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri Gündüz Bakım Evimizi tanımaya ve bu imkândan faydalanmaya davet ediyoruz.

F B I M G 1773914049540

Sosyal Tesisler bayramın üçüncü günü açılıyor
Gündüz Bakım Evimizde kayıtlarımız devam etmekte olup, kontenjan dahilinde başvurular kabul edilmektedir.”dedi.

F B I M G 1773914206552

Muhabir: Haber Merkezi