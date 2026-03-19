Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan gündüz bakımevi tanıtıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bünyesinde faaliyet gösteren Minik Melekler Gündüz Bakım Evi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir ortamda gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet vermektedir. Gündüz Bakım Evimiz hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.” denildi.

Gündüz bakımevine diğer kamu kurumlarında görev yapan personellerine hiçzmet sunulduğunu belirten hastane,”Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, yalnızca kendi personelimizin değil, diğer kamu kurumlarında görev yapan değerli personellerimizin çocuklarına da bu hizmeti sunmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

Tüm kamu kurumlarında çalışan personellerimizi, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri Gündüz Bakım Evimizi tanımaya ve bu imkândan faydalanmaya davet ediyoruz.

Gündüz Bakım Evimizde kayıtlarımız devam etmekte olup, kontenjan dahilinde başvurular kabul edilmektedir.”dedi.