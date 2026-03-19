Çorum FK pazar günü oynayacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım bu zorlu maçın hazırlıklarını dün Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yaptığı antrenman öncesi yapılan toplantı ile başladı.

Bu toplantıda Teknik Direktör Uğur Uçar, Erokspor maçının değerlendirmesini yaptı ve Iğdır FK maçının oyunsal taktiği üzerinde bilgiler verdi.

Uğur Uçar tüm futbolculardan kendilerini fiziksel olarak hazır tutmalarını isteyerek önlerinden de yedi zorlu final maçının olduğunu söyledi.

Kazandıkları altı maçın anlam kazanması için bunu devam ettirerek sezon sonunda hedefe ulaşmanın önemli olduğunu belirterek tam konsantrasyon istedi.

Ligde son altı maçının kazanmanın verdiği moralle kırmızı siyahlı takımda futbolcular ve Teknik Heyetin oldukça moralli ve neşeli oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım ısınma hareketleri ile başladığı antrenman dar alanda pas ile devam etti.

Daha sonra önce yarı sahada sonra tam sahada Iğdır FK maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Heyet futbolculara mevkisel uyarılarda bulundu.

Çalışmanın son bölümünde ise duran top yapan kırmızı siyahlı takım Iğdır maçının hazırlıklarını bugün ve yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.