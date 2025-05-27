Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopark sorunu vatandaşları çileden çıkartıyor.

Gerek, otopark alanlarının yetersizliği, gerekse hatalı parklar nedeniyle hastane bölgesinde adeta trafik çilesi yaşanıyor.

Günde binlerce kişinin muayene olmak için geldiği hastanede vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

Otopark sorunu ile ilgili başhekimlik ve Valilik bir proje hazırlandığını duyurmuştu.

3 AYDIR İHALE EDİLEMEDİ

3 ay önce hastane yönetiminden yapılan açıklamada; hastanedeki otopark sorunu ile ilgili Çorum Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ve İl Özel İdare katkılarıyla bir proje hazırlandığı ve en geç bir ay içerisinde ihale edileceği belirtilmişti.

İhaleden sonra hastane çevresinde bütün peyzaj çalışması, trafik ve otopark planlamaları, ışıklandırmalar, yeşillik alanlar, oturma alanları gibi hastanenin çevre planlaması ile herhangi bir sorunu kalmayacağı açıklanmasına rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı.