Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve Öğrenci Kütüphane’nin açılış töreninde konuşan Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, hastanede her türlü branşta yüzde 80 oranında telefonla MHRS'ye başvuran vatandaşlarımız randevu alabildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıla oranla MHRS'den şikayetlerin yüzde 70'den yüzde 30'a kadar indiğini aktaran Komut; "Hastanemiz ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na iletilen şikayetler genel anlamda aşağıya doğru bir grafik çiziyor. Türkiye'de vaka başına şikayet yada memnuniyetsizlik oranı 3.54'lük bir oran varken, hastanemizdeki bu oranı 1.34'tür. Son aylarda yapılan çalışmalarla birlikte MHRS'de aktif talep ve randevu bekleyen hasta sayısının 3'te 2'sini erittik. Yani hastanemizde randevu bekleyen hasta sayısı bizim bir günde polikliniklere kabul ettiğimiz hasta sayısından daha az. İlimizde branşlarımızın yüzde 80'i telefonla MHRS'ye başvuran vatandaşlarımız randevu alabilmektedir. Alacağımız tedbirlerle bu grafiği daha da yukarı çekeceğiz." dedi