Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne dijital röntgen cihazı kazandırıldı.

Yılda 530 bin hastanın muayene edildiği Acil Servis Bölümü'nde hastaların tanısal değerlendirmesinde röntgen çekimi sıkça kullanıldığı için röntgen çekiminde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve çekilen röntgenin kalitesini artırmak için son teknoloji unsurları içinde barındıran dijital röntgen cihazı kazandırıldı.

Konu ile ilgili Hastane'den yapılan açıklamada; "Hastanemiz ilimizin tek 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Acil servisimize 2023 yılında yaklaşık 530.000 hasta, 2024’ün ilk dört ayında yaklaşık 200.000 hasta başvurusu olmuştur. Acil servisimize gelen hastaların tanısal değerlendirmesinde röntgen çekimi sıkça kullanılmaktadır. Röntgen çekiminde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve çekilen röntgenin kalitesini artırmak için son teknoloji unsurları içinde barındıran dijital röntgen cihazı acil servisimize kazandırılmıştır. Kurulumu tamamlanan cihazla; çekim tekrarlarının daha az olmasının yanı sıra hastanın aldığı radyasyon miktarı da minimuma indirilecektir. Dijital ortamda kontrast ayarının yapılabilmesi sayesinde daha kaliteli görüntü elde edilebilecek ve iş akışı hızlanacaktır. Dijital donanımlar sayesinde çekilen röntgen görüntülerinin arşivlenmesi kolaylaşacak, elektronik ortamdan görüntü transferi ve değerlendirilmesi imkanı sağlanmış olacaktır." ifadelerine yer verildi.