Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlığa yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

HASTANEYE GİTME ZORUNLULUĞU KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni gelişme özellikle sağlık sistemindeki aksaklıkların düzenlenmesini içeriyor.

Kronik hastalığı olan vatandaşların reçetelerinin süresi bittiğinde hastaneye gidip yazdırmaları gerekiyordu. Artık bu zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, kronik hastalığa sahip vatandaşların, raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunu kaldırıldığını açıkladı. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek.