Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara rağmen, Bodrum'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bodrum’da aşırı sıcaklar asfalt eritti.

Türkiye sıcak havalarla boğuşuyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de son birkaç gündür aşırı sıcaklar hakim. Hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükselerek yollarda asfaltın erimesine neden oldu. Bu durum, kırsal mahallelerde yaşayanlar ve bu yollardan geçen sürücüler için zorluklara yol açtı.

ASFALT ERİDİ

Bodrum’un bazı bölgelerinde gölgede ölçülen en yüksek sıcaklık, 44 dereceye kadar ulaştı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin kırsal mahalleleri Kumköy, Pınarlıbelen ve Etrim’de asfaltın eridiği görüldü.