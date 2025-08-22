Aksaray'da ilginç bir olay yaşandı.

Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan havuza yüzmeye gelen Şebnem B., bir süre sonra havuz görevlisi olan Burcu D. arasında havuza saç düşmesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte güvenlik görevlileri olay yerine polis çağırdı.

TUZLA VAKASINI HATIRLATTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, havuzdan çıkıp "Şikâyetçiyim" diyen Şebnem B.'nin söylediği sözler, 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

"BAŞKANLARIN HABERİ VAR, İŞLEM YAPIN"

"Bu bayanlardan şikâyetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikâyetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten ‘Şikâyetçi ol' dediler.

Başkanların hepsinin haberi var şikâyetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş" diyen Şebnem B., "Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikâyetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran" dedi.

SÖZLERİ YALAN ÇIKTI

Kadının bu sözleri karşısında polis ekipleri şikayetçi olduğunu belirten Şebnem B.'yi polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, Şebnem B.'nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.